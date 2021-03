Bruschi e Forcellini (ISS): "I nostri stipendi scontano il limite di non essere inseriti nella nuova legge sulla dirigenza"

Premi di risultato: a margine della conferenza stampa sull'aggiornamento dei dati Covid, il Direttore Generale dell'Iss replica alle polemiche sugli emolumenti erogati dal Governo ai tre membri del Comitato Esecutivo. “Tutti i direttori di ospedali hanno, com'è giusto che sia, degli obiettivi - dice Alessandra Bruschi - che sono collegati a dei premi. Obiettivi che sono stati comunicati e illustrati al Congresso di Stato che ha adottato correttamente una delibera in cui prevedeva non uno stipendio fisso ma collegato al raggiungimento di obiettivi chiari e trasparenti: 15-20 punti negoziati con le Segreterie Interni, Finanze e Sanità. I nostri stipendi, sotto il tetto dei 100 mila euro lordi, purtroppo scontano il limite di non essere inseriti nella nuova legge della dirigenza per cui i nostri sottoposti prendono più di noi”. Secondo Marcello Forcellini, Direttore Amministrativo Iss, i premi di produzione definiti su indicazione della politica rendono anche l'ambiente pubblico più affine a quello privato, vanno ad individuare un ammontare legato a dei risultati che in qualche modo sono da valutare. Questa a mio parere la ratio”.