VACCINAZIONI Bruschi (ISS): “6.447 prime dosi, già raggiunto il 20% della popolazione target da vaccinare”

“La struttura ospedaliera è sotto pressione, con ripercussioni sui servizi sanitari no Covid: serve l'aiuto di tutti. Queste due settimane sono fondamentali”. Si riappella subito al senso di responsabilità dei cittadini, anche Alessandra Bruschi chiedendo in primis il rispetto delle misure di contenimento, dando ulteriore prova di coesione sociale. Contagiosità molto alta in questo momento, epocale anche perché scandito da una campagna vaccinale massiva “che – ricorda il Direttore Generale dell'ISS - si gioca sul tempo”.

[Banner_Google_ADS]



Si viaggia ormai a soglie di 600 vaccini al giorno, 657 il record di ieri; il totale delle vaccinazioni dall’inizio della campagna fino alle 13 di oggi è di 6.447 prime dosi, corrispondenti al 20% della popolazione vaccinabile. Attualmente registrate solo reazioni avverse di basso grado. “Entro la fine della settimana – dice - puntiamo a raggiungere quota 25%”. Si va, dunque, verso la completa copertura per i gruppi di priorità 1 e 2, così come prevede il piano vaccinale. E da lunedì, 22 marzo al via la somministrazione delle seconde dosi.

Da oggi possono richiedere la prenotazione del vaccino le donne in allattamento, chiamando il numero 0549 994905 o tramite il modulo online.



Nel video l'intervista ad Alessandra Bruschi, Direttore Generale ISS.

I più letti della settimana: