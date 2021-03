SPUTNIK V Bruschi (ISS): "Già più di 500 persone hanno aderito, su base volontaria, alla sperimentazione sull'efficacia del vaccino" Si sono sottoposte al primo dei due prelievi di sangue per rientrare nello studio che l'ISS ha avviato insieme allo Spallanzani di Roma

Da una settimana è iniziata a San Marino la sperimentazione sull'efficacia dello Sputnik, in collaborazione con l'Istituto Spallanzani di Roma. In attesa di definire il protocollo ufficiale con l'ospedale romano, il Direttore Generale dell'Iss, Alessandra Bruschi fa il punto. “Più di 500 persone, vaccinate con la seconda dose, - fa sapere - si sono sottoposte, su base volontaria, al primo dei due prelievi di sangue per rientrare nello studio che l'ISS ha avviato insieme ospedale romano. In sostanza si va a verificare la risposta anticorpale sulla popolazione sammarinese e che, già - analisi interne - solo con la prima dose inoculata, si sta rivelando molto buona”.

Nel video le sue dichiarazioni

