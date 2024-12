Bsi presenta alla Reggenza il calendario d'arte dedicato a Thea Tini

La Banca sammarinese d'investimento celebra il sentimento d'appartenenza attraverso l'arte, con un calendario dedicato all'artista Thea Tini, cittadina che per quattro volte ha rappresentato il Titano alla Biennale di Venezia. Ai Capi di Stato illustrata la raccolta delle sue migliori opere pittoriche e scultoree, dal titolo “Loving kindess”. “La gentilezza amorevole è anche l'atteggiamento della banca – spiega il presidente di Bsi, Gabriele Monti -, che le ha permesso di diventare riferimento per famiglie e imprese”. “E raggiungere risultati significativi”, aggiunge il segretario Marco Gatti. “Questo calendario – spiega Stefania Leardini, presidente della Fondazione Cino Mularoni e curatrice – è un omaggio a una 'signora dell'arte', che ha condiviso il suo genio con la Repubblica”. “La sua storia – conclude la Reggenza – è caratterizzata da una lunga ricerca artistica, costellata da una produzione eclettica e trasversale e da esposizioni di rilievo e internazionali”.



"Amorevole gentilezza è proprio quello che io vorrei trasmettere a tutti - spiega l'artista -. È stato anche un lavoro che ho presentato nel 2019 a Roma. Poi però ho scelto anche altre opere. Ne ho scelte diverse per rendere un po' meno monotono il progetto".

Nel video l'intervista Thea Tini (artista)