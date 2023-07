PRIMA EDIZIONE Bsm ebike experience: alla scoperta del territorio con il campione Manuel Poggiali

Chi ne ha ammirato le prodezze in moto non sarà abituato a vederlo pedalare. Ma Manuel Poggiali sulla bici ci sta più che bene, avendo sostituito all'ebbrezza della velocità il piacere di vivere natura e paesaggi. Eccolo quindi guidare un gruppo di 20 ciclisti alla scoperta delle bellezze di San Marino nella prima edizione di BSM EBIKE EXPERIENCE. Base a Dogana e poi via, verso Torraccia. L’idea nasce dalla rinnovata collaborazione tra Banca di San Marino e il campione sammarinese. Obiettivo: promuovere la mobilità green e la riscoperta del territorio, valorizzando uno stile di vita sano, attento ad ambiente e consumi. BSM è infatti attiva da tempo sul fronte sostenibilità, supportando privati ed aziende in processi mirati al risparmio energetico e alla transizione ecologica. “Queste occasioni – commenta il Direttore Generale Aldo Calvani - sono tutte bellissime, perché ci fanno conoscere il territorio e rilanciare la nostra faccia green, che a volte ci dimentichiamo di avere ma che rientra nelle funzioni sociali della banca. Dall'altra parte vogliamo confermare che andare in bicicletta, anche su una e-bike con pedalata assistita, è il modo migliore per vedere i nostri territori e le nostre strade” . Attesissimo il momento dell’estrazione del biglietto messo in palio dall'organizzazione per assistere al Moto GP Red Bull di San Marino e Riviera di Rimini.

Nel servizio le interviste a Manuel Poggiali e al DG di BSM Aldo Calvani

