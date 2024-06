ANNUAL MEETING Bucarest: partita la 31° sessione dell'OSCE PA A rappresentare San Marino il consigliere Michele Muratori, membro della delegazione sammarinese presso l'assemblea parlamentare OSCE

Il Consigliere Michele Muratori, membro della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), è a Bucarest alla 31^ Sessione Annuale dell’OSCE PA. Nel corso dei lavori, che si concluderanno il 3 luglio, le tre Commissioni Generali (Affari Politici e Sicurezza – Affari Economici, Tecnologia e Ambiente – Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie) svilupperanno l’argomento principale della Sessione, dal titolo “Il Ruolo dell'OSCE nell’attuale Architettura di Sicurezza: una Prospettiva Parlamentare”.

Tra i temi all’ordine del giorno la situazione in Medio Oriente e la guerra in Ucraina. A conclusione della Sessione Annuale, l’Assemblea adotterà la Dichiarazione di Bucarest, contenente raccomandazioni per tutte le istituzioni e autorità che operano nei settori della politica, della sicurezza, dell'economia, dell'ambiente, e dei diritti umani.

L'intervista a Michele Muratori (Delegato OSCE PA)

