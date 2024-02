Bullismo e Cyberbullismo, serve alleanza "scuola e famiglia" Nella giornata mondiale contro il fenomeno, il Preside delle Scuole medie fa una riflessione sull'esigenza di regole, e tende una mano alle famiglie

“Serve una alleanza scuola famiglia” il preside della scuola media di San Marino non ha dubbi davanti all'immensità di un argomento che non è nuovo, che la rete rende senza confini fisici né temporali, condannando la vergogna all'eternità. Il bullismo si lega strettamente a bisogni di crescita, si alimenta della paura di essere esclusi, della ricerca dell’approvazione sullo sfondo di una persistente cultura basata sulle stigmatizzazione della diversità Il ruolo della scuola è importante, ma non può essere l'unico presidio. Servono regole, fuori e dentro l'aula. Va in questa direzione la recente istanza d'arengo approvata in Consiglio ella fascia di età 11 anni risultano vittime di cyberbullismo il 17,2% dei maschi e il 21,1% delle femmine (Secondo quanto emerge dalla Sorveglianza HBSC Italia) Una percentuale che scende con l'età. Per questo bisogna puntare su conoscenza consapevolezza ed autostima

Nel video l'intervista a Remo Massari, Dirigente scolastico Scuola Media San Marino

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: