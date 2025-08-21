PROTEZIONE Bunker antiatomici: copertura totale in Svizzera. Non una priorità a San Marino Il Titano è dotato però di un piano di sicurezza nazionale e punta al momento sulla flessibilità di azione. Nel momento più acuto della crisi russo-ucraina in tanti si erano interrogati sul rischio di un conflitto nucleare

“Il miglior rifugio, la miglior cura, è il negoziato politico internazionale”. Quello del Segretario agli Interni è di certo il pensiero di ogni persona di buona volontà; ed effettivamente negli ultimi mesi – specie sul dossier russo-ucraino – il focus pare ormai sulla diplomazia. Ansia diffusa, però, nel periodo seguente l'invasione; quando ogni scenario – anche il più catastrofico – pareva possibile. Da qui la corsa a misure di difesa civile, nel Vecchio Continente.

Tornati in auge quelli che si pensava relitti della guerra fredda: i bunker antiatomici. Ve ne sono 370.000 in Svizzera; già dagli anni '60, del resto, vi era la prescrizione di dotare di rifugi ogni nuovo edificio. Il risultato è una copertura del 100% della popolazione. Caso unico al Mondo; percentuali assolutamente rilevanti, comunque, nei Paesi scandinavi: quelli forse più sensibili al problema, per ragioni di prossimità alla Russia. Altra situazione a San Marino. Una semplice testimonianza del passato – e della solidarietà sammarinese -, le gallerie del treno; che negli anni tragici della seconda guerra mondiale ospitarono migliaia di persone.

Il Titano, conferma il Segretario Belluzzi, “non ha un piano specifico relativo all'insorgere di un conflitto nucleare”; ma “è dotato di un piano nazionale di sicurezza; unità di crisi, che gestiscono le varie crisi a seconda delle loro modalità di manifestarsi”. Ricordate l'emergenza Covid; e lo stesso “acutizzarsi del conflitto bellico in Ucraina”. Proprio nel 2022, quando iniziò la guerra, vennero messe in campo azioni di preparazione ad un eventuale precipitare della crisi.

“E quindi con dei piani – rivela il Segretario di Stato - per procurarsi anche le forniture farmacologiche per sopperire ad esempio ad un fallout nucleare o comunque a farvi fronte”. Pillole allo iodio, forse; ma sono solo speculazioni giornalistiche. Ora il livello di allerta pare essersi comunque sensibilmente abbassato. Quanto ad eventuali bunker “non vi sono sul tavolo dell'agenda politica più immediata – sottolinea Belluzzi - progetti in questo senso; però nulla esclude che davanti all'acutizzarsi di certi problemi si possa partire con determinate progettualità”.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato Andrea Belluzzi



