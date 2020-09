TURISMO Buona la prima per "Mi Gusto San Marino" È iniziato oggi l'evento che da 7 anni caratterizza il Centro Storico e fa conoscere le specialità culinarie del territorio

Mi Gusto propone fin dalla sua nascita, 7 anni fa, percorsi culinari personalizzati e d'eccellenza. Fondamentale, anche in questa edizione, sarà la rinnovata collaborazione con i ristoranti del Centro Storico, che proporranno un piatto o un menù legato alle tradizioni del territorio per tutti e tre i giorni. Un percorso suggestivo di specialità regionali e internazionali, in grado di appagare i palati di tutti, dai più raffinati ai rustici e non mancano nemmeno i menù pensati per vegani e vegetariani.

L'evento è organizzato dalla Cooperativa il Garage in collaborazione con il Bar Guaita, Bar Giulietti, Usot e grazie al supporto della Segreteria di Stato al Turismo e l’Ufficio per il Turismo.

Nel servizio l'intervista a Andrea Mularoni (Organizzatore Mi Gusto)

