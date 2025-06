ARTE BUONENOVE, l’arte urbana invade i Castelli di San Marino Dal 14 giugno fino a fine settembre il primo evento di arte urbana diffusa sul Titano

BUONENOVE, l’arte urbana invade i Castelli San Marino si prepara a diventare una galleria a cielo aperto. Dal 14 giugno fino a fine settembre prende il via BUONENOVE, il primo evento di arte urbana diffusa sul Titano, quasi interamente sostenuto da realtà del territorio: nove artisti di fama internazionale trasformeranno spazi da riqualificare in opere d’arte permanenti, una per ciascuno dei nove Castelli. Un progetto che unisce bellezza, rigenerazione urbana e partecipazione civica. L’iniziativa è sostenuta dalle Segreterie al Turismo, Cultura e Territorio. “Ridiamo vita a luoghi che meritano di essere valorizzati”, sottolinea il segretario Matteo Ciacci. “Dobbiamo portare la cultura del bello a San Marino”, aggiunge il collega Teodoro Lonfernini. Gli interventi artistici raccontano il legame tra memoria collettiva e visioni contemporanee.

"Gli angoli dimenticati del territorio vengono così rigenerati - spiega Davide Pagliardini, ideatore BUONENOVE -. Da una parte lo Stato non paga per i lavori, dall'altra anziché un muro bianco abbiamo un'opera d'arte".

Non solo murales: BUONENOVE propone incontri pubblici, open studio e una mostra collettiva per tutto agosto, alla Galleria Cassa di Risparmio. Un’occasione unica per vivere l’arte da vicino e riscoprire il territorio con occhi nuovi. Dalla creatività un motore di comunità, cultura e turismo. "Ci tengo a dire che forse è il progetto più bello dell'anno - commenta il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati -. Un'opportunità unica: riqualificare delle zone del territorio, lasciando un messaggio d'arte a beneficio dei sammarinesi".

