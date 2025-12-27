#FOCUSALUTE Buoni propositi, perché falliscono? L'ex medico degli astronauti spiega come costruire abitudini sane e durature Il ruolo del cervello emotivo, l’importanza della costanza e le strategie da adottare: ecco come migliorare salute e benessere nel 2026

Buoni propositi, perché falliscono? L'ex medico degli astronauti spiega come costruire abitudini sane e durature.

Con l’arrivo del nuovo anno tornano i buoni propositi, ma per la maggior parte delle persone l’entusiasmo iniziale si spegne nel giro di poche settimane. Perché accade e come si possono costruire abitudini davvero sostenibili nel tempo?

Ne abbiamo parlato con Filippo Ongaro, per anni medico degli astronauti e oggi esperto di medicina anti-age, divulgatore e autore di numerosi libri e corsi dedicati ad alimentazione, crescita personale e longevità. L’esperto spiega perché la sola forza di volontà non basti, quale ruolo giochi il cervello emotivo e quali strategie concrete adottare per migliorare salute e benessere senza cadere nei soliti fallimenti di inizio anno.



Dottore, perché molte persone falliscono con i buoni propositi di inizio anno, nonostante una motivazione iniziale anche elevata?

Un primo livello di risposta è che il nostro cervello non è così lineare e univoco come sembra. Quando siamo motivati, lo siamo razionalmente: la corteccia prefrontale ha un’idea, ma questo non significa che la parte più emotiva e istintiva del cervello voglia seguirla. Il primo problema è proprio questo disallineamento, di cui spesso non ci accorgiamo. La razionalità ci dice “devi perdere peso, devi mangiare bene, devi allenarti”, ma magari sei stanco, stufo, arrabbiato, deluso, solo, e la parte emotiva cerca compenso nel cibo. Purtroppo la parte emotiva, prima o poi, vince sempre. Puoi essere quanto vuoi concentrato e motivato: resisti per un po’, ma alla fine cedi. Per questo bisognerebbe andare più a monte e capire quali sono i moventi emotivi che portano a commettere certi errori, che non sono mai pigrizia o stupidità, come spesso ci diciamo, ma qualcosa di più profondo.

Il secondo fattore è il dosaggio sbagliato del cambiamento. Partendo da questi presupposti, la cosa da non fare è dire: “Da lunedì cambio tutto: 1200 calorie e tre ore di cammino al giorno”. Il cervello emotivo percepisce tutto questo come uno shock e, a un certo punto, reagirà dicendo: “Tu sei pazzo, io ho bisogno di altro”.

Questi sono i due fattori principali che fanno sì che, come dicono chiaramente le statistiche, i buoni propositi naufraghino nel giro di poco.

Se dovessimo indicare delle abitudini chiave, realistiche e sostenibili, da introdurre nei primi mesi dell’anno per ottenere benefici concreti sulla salute, su quali ambiti bisognerebbe concentrarsi?

Gli ambiti sono sempre nutrizione, allenamento fisico e gestione dello stress. Sono quelli più importanti se messi sotto controllo.

La vera domanda, però, è un’altra: se vengo da anni di sedentarietà e di alimentazione sregolata, perché dal primo gennaio dovrei riuscire a fare tutto ciò che non sono riuscito a fare negli anni precedenti?

Già porsi questa domanda porta a ragionare in modo diverso e a non investire tutto in una sorta di miracolo.

L’altra cosa è che dovrei scegliere un ‘dosaggio di cambiamento’ che il mio cervello possa accettare da subito e rendere regolare. Se voglio introdurre dell'attività fisica dopo anni di inattività, non posso partire dalla quantità ideale per il mio corpo a tendere: è troppo per il cervello. Quindi dovrei iniziare ponendomi la domanda: cosa posso fare da oggi, tutti i giorni, per i prossimi tre o quattro mesi? Dieci minuti? Bene, allora faccio dieci minuti e li rendo automatici.

Solo quando quei dieci minuti diventano qualcosa che faccio senza pensarci, allora posso valutare di aumentare a un quarto d'ora, venti, trenta minuti. Non prima. Solitamente invece noi facciamo il contrario: partiamo subito con il dosaggio che riteniamo ideale, senza chiederci se riusciremo poi a sostenerlo oppure no.



Si può fare qualcosa quotidianamente per costruire costanza e non perdere motivazione?

La costanza, che è la chiave per installare una nuova abitudine, all’inizio - ovviamente - è inversamente proporzionale al carico. Non posso essere costante se mi metto in testa di camminare due ore al giorno: quello sarebbe già da campione di marcia. Per rendere costante la camminata devo partire da un dosaggio accettabile per me. È solo la costanza che genera l’abitudine. Fare - ad esempio - 70 minuti la domenica non serve a nulla, né fisiologicamente né per installare un’abitudine. E' un buon tentativo ma – purtroppo - non ha molto senso. Fare invece dieci minuti al giorno non servirà a renderti un campione di maratona, ma ti abitua a prepararti, metterti le scarpe, uscire, camminare e tornare a casa. Questo rituale comportamentale diventerà piano piano un’abitudine.

Questo approccio può valere anche per altri ambiti?

Assolutamente sì. A chi viene – ad esempio - da un’alimentazione fuori controllo, spesso consiglio di iniziare con una sola cosa: in tutti i pasti, prima di tutto le verdure, la cosa più banale da cui iniziare. Poi, gradualmente, si può dire: bene, ora cambio i cereali raffinati con quelli integrali, poi un’altra cosa ancora. Gradualmente, senza creare troppi strappi: questo è ciò che conta davvero.

Tra alimentazione, attività fisica e gestione dello stress, da dove conviene partire quando cambiare tutto insieme sembra troppo?

Secondo me l’attività fisica. È più facile trovare qualcuno che mangia decentemente ma non si allena, che non il contrario: è difficile trovare qualcuno che si allena e mangia male. Considero l’attività fisica la leva principale, anche perché è la più difficile dal punto di vista gestionale: mangiare, mangiamo comunque, mentre per allenarsi bisogna investire tempo ed energia. Se uno vuole scegliere da dove partire, direi senza dubbio dall’attività fisica.

Un consiglio finale per rendere il 2026 un anno migliore in termini di benessere e longevità?

Bisogna volersi un po’ più bene. Imparare a distinguere tra la distrazione o il piacere immediato - come una torta - e un benessere più profondo, legato all’essere fieri delle proprie scelte e in controllo di ciò che si fa. Non significa togliersi tutto, ma concedersi le cose quando lo si decide davvero, non cedere quando non lo si vuole per poi avere sensi di colpa dopo. Dovremmo prenderci più cura di noi stessi, come facciamo con i nostri beni materiali. Spesso trattiamo il nostro corpo peggio della macchina o della casa.

