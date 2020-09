TRASPORTO Bus Rimini/San Marino: il collegamento continua ma corse ridotte

Bus Rimini/San Marino: il collegamento continua ma corse ridotte.

Prosegue anche dopo il 14 settembre il servizio di trasporto quotidiano Rimini/San Marino di Bonelli Bus e Fratelli Benedettini spa, ma con nuovi orari e frequenze delle corse: scende a quattro il numero dei viaggi in andata e ritorno. "Unica scelta possibile – fanno sapere - per coprire i costi del collegamento. La continuità del servizio, svolto da due società private ma di pubblica utilità, è determinata – aggiungono - dalla sua sostenibilità economica, dal numero di passeggeri e dal volume di traffico tra i due territori: entrambi crollati negli ultimi mesi, a causa degli effetti negativi determinati della pandemia". Le due aziende di trasporto rimarcano infine come da anni ormai il servizio sia privo di qualsiasi contributo e sostegno pubblico e assicurano che “seguiranno con l’abituale attenzione le indicazioni e procedure in materia di sicurezza di passeggeri e mezzi, indicate dalle Istituzioni italiane e sammarinesi”.

