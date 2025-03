Business plan competition: idee imprenditoriali a confronto all’Università di San Marino

Nel servizio l'intervista a Karen Venturini (Docente UNIRSM)

Promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità locale e la cultura dell’innovazione. È la seconda edizione del “Titan Business Plan Competition” il concorso di idee imprenditoriali dell’Università di San Marino, in collaborazione con San Marino Innovation. Nella sede del corso di laurea in Ingegneria Gestionale illustrati i progetti finalisti. Promozione che passa attraverso un meccanismo per favorire la nascita di nuove imprese nei territori della Repubblica di San Marino, generando un circuito virtuoso tra giovani, istituzioni e imprese.

"È un modo - evidenzia Karen Venturini, docente UNIRSM - per presentare alla popolazione, alle imprese e alle banche i progetti dei nostri giovani e per stimolare il sistema innovazione dentro San Marino".

