TV NAZIONALE ITALIANA C'è la copertura finanziaria, dal 20 ottobre Rtv trasmette in tutta la penisola italiana sul canale 831 Il Direttore Generale Carlo Romeo: "Zavoli sarà contento. Un riconoscimento per chi ha lavorato e lavora ad Rtv". Il Segretario agli Esteri Luca Beccari: "Data esecuzione all'accordo recentemente sottoscritto in materia radiotelevisiva".

L'articolo 14 del decreto varato ieri dal Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare la prosecuzione delle trasmissioni della San Marino RTV, prevede un contributo addizionale condizionato all'effettiva messa a disposizione dell'Italia, entro il 31 dicembre 2021, dei canali 7, 26, 30, 51, 12B e 12C. “Ci risulta una modifica – commenta il Segretario agli Esteri Luca Beccari – attraverso l'adozione di misure finanziarie urgenti, agli strumenti di copertura finanziaria che renderanno possibile dare esecuzione all'accordo recentemente sottoscritto fra San Marino e Italia in tema di collaborazione radiotelevisiva.

Quindi, sostanzialmente, gli oneri dell'accordo sono stati dotati di copertura finanziaria”. Dunque un via libera effettivo alla copertura finanziaria del protocollo sottoscritto a fine settembre ed un ulteriore passo verso un bacino d'utenza a livello nazionale italiano, per San Marino Rtv. “Il 20 ottobre – dichiara il Direttore Generale di San Marino Rtv Carlo Romeo - passeremo sul canale nazionale 831 ed è una navigazione durata 30 anni. Zavoli sarà contento ed il fatto di andare in nazionale è un riconoscimento per tutti quelli che hanno lavorato e lavorano ad Rtv. Quindi vuol dire essere visibili a Roma, Milano, Torino e in tutta la penisola facendo conoscere la realtà sammarinese anche dove non sempre è ben conosciuta”.

