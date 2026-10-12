"C’era un mondo dentro di te": la lettera degli insegnanti a Riccardo, studente della Scuola Superiore di San Marino scomparso a Verucchio

A pochi giorni dalla tragica scomparsa di Riccardo Gualtieri, il 18enne di Verucchio trovato senza vita nella mattinata dell’8 ottobre nel bagno della propria abitazione, gli insegnanti della Scuola Secondaria Superiore di San Marino scrivono una lettera per ricordarlo.

Nello scritto, i docenti ricordano il giovane che frequentava l’ultimo anno del Liceo scientifico, raccontando non soltanto lo studente, ma soprattutto la persona: un giovane riservato, dalla spiccata sensibilità e con una profonda passione per la scienza, la letteratura, la filosofia e la musica.

"Carissimo Riccardo,

noi, tuoi insegnanti, in questo momento più che mai pieni di pensieri e a corto di parole, vorremmo soprattutto ringraziarti per come hai saputo essere UNICO nel tuo essere umano e studente.

Grazie per averci ricordato, ancor più e ancor meglio, che ogni giovane anima seduta al banco davanti a noi è unica, originale, speciale e irripetibile. Grazie per averci ricordato che non è giusto, anzi è sciocco, pretendere studenti uniformati ad uno stampo. UNICO è anche il bene che ogni tuo compagno di classe ti ha voluto, così come UNICO è il dolore che in questo momento provano Elena, Matteo, Cristina, Alessandro C., Alessandro F., Luca D.A., Michele E., Maria Chiara, Carlotta, Gioia, Michele M., Andrea, Luca P., Riccardo S., Achille e Gian Marco.

C’era un mondo, dentro di te, Riccardo. Un mondo da te gelosamente custodito, dietro la tua frangia e i tuoi occhi azzurri, così pieni di luce. C’era il TUO mondo, fatto di tanti interessi, colorato dalle tue passioni per la scienza, la letteratura e la filosofia, e sempre attraversato dalla musica. Abbiamo notato, con grande sorpresa, che quest’anno ti è piaciuto l’autore Manzoni. Proprio lui, Manzoni, in apparenza così lontano da te che, in un tuo testo, ti sei definito un “assurdista”, fedele seguace di Albert Camus. E allora, caro Riccardo, penso che ti sarebbe piaciuto ancor più il grande Giacomo Leopardi. A proposito di esseri umani unici tra gli unici, come te. Aveva occhi azzurri come i tuoi e ti sarebbe tanto piaciuto vedere, attraverso quegli occhi, i suoi romantici paradossi. Il suo urlare la bellezza e la nobiltà d’animo in faccia a tutto ciò che è brutto e ignobile. La sua tenacia guerriera nel desiderare la felicità e la luce anche nel più buio pessimismo. Il suo equilibrio tra odio e amore per il limite, il trampolino per l’infinito.



“Genio incompreso” hanno scritto i tuoi compagni di classe, per ricordarti, sul tuo banco. Noi insegnanti abbiamo avuto forse la fortuna di poterti comprendere un po’ di più, il privilegio di trovare più di una porta aperta per entrare nel tuo mondo, rileggendo in questi giorni i bellissimi temi che scrivevi in classe. Ad alcuni passaggi di quei testi, alle tue parole, Riccardo, vorremmo lasciare spazio alla fine di questo pensiero in ricordo di te. Le consideriamo un vero dono per tutti noi.



Sul valore che per te avevano la scrittura e la letteratura, tu stesso hai detto:

“Scrivere può consentirci di lasciare qualcosa di noi che rimanga in eterno, o semplicemente essere un “divertissement” pascaliano. Si può scrivere anche perché si ha paura di vivere, perché quella nostra realtà, mondo, universo sono così limitati che si teme di non vivere davvero se non ci si affida alla penna. Si può scrivere per rallentare o velocizzare il tempo, per incidere un ricordo prezioso o esplorare un ipotetico mondo in cui si ha scelto di fare qualcos’altro, di iniziare da zero lasciando completamente libera l’inventiva”



Sul tema dell’indifferenza, invece, hai scritto che:

“Per noi è molto più facile distruggere che costruire, trascurare che considerare, essere indifferenti e buttare tutto via piuttosto che essere inquisitivi; ma nessuna di queste prime opzioni si compara in alcun modo alla soddisfazione che ricaviamo dalle seconde. Così scrive Camus nel suo mito di Sisifo: per quanto la vita sia dura, un uomo può trovare significato all’interno di essa. Nonostante Sisifo sia condannato a trascinare un macigno su per una montagna per tutta l’eternità, il solo sforzo è in grado di scaldare il suo cuore di uomo. Perciò bisogna immaginare Sisifo felice.”



Infine, analizzando la canzone “Fango” di Jovanotti e il tema della umana solitudine, ci hai lasciato questo ritratto di te:

“Per me la solitudine è una condizione abbasta normale: non va stigmatizzata o vista in modo necessariamente negativo, ma nemmeno adottata in modo dogmatico come uno stile di vita. Dopotutto è vero che l’uomo è una creatura sociale, magari qualcuno più di altri. Io mi ritrovo spesso in solitudine, ma non sono triste: oltre al fatto che preferisco avere uno spazio personale per poter pensare e seguire i miei interessi indisturbato, se mai avessi voglia di socializzare – succede anche a me di volere la mia dose di attenzione e relazioni ogni tanto – conosco comunque persone a cui tengo e che hanno interessi simili ai miei, con cui vedermi. Devo però ammettere che sono anche un po’ timido. Rispetto agli anni passati lo sono molto meno, ma comunque non credo che la mia timidezza andrà mai via del tutto, anche perché in un certo senso la voglio come parte di me: è un aspetto caratteriale anche positivo, che – come dice la canzone “Ask” degli Smiths – ‘può trattenerti dal fare tutte le cose che vorresti fare’. Quindi – come cantano sempre gli Smiths in un altro loro brano, ‘Rusholme ruffians’ – ‘anche se tornerò a casa da solo, la mia fede nell’amore è ancora devota’”.



I TUOI INSEGNANTI DELLA SCUOLA SUPERIORE"









