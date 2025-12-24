TV LIVE ·
"Caccia" al regalo: sul podio giochi, abbigliamento e libri

Naturalmente “è il pensiero che conta”, ma indovinare il gusto e i desideri di chi ci sta a cuore fa sempre piacere.

di Giacomo Barducci
24 dic 2025

“Quali regali facciamo per Natale?”: è la domanda più ricorrente in questi giorni nelle famiglie. Naturalmente “è il pensiero che conta”, ma indovinare il gusto e i desideri di chi ci sta a cuore fa sempre piacere. Ai primi posti in classifica, come ogni anno, ci sono i giocattoli, desiderati non solo dai più piccoli.

Medaglia di bronzo per i prodotti di cartoleria: calendari, penne e agende, insieme ai libri. Il cartaceo infatti, nonostante le nuove tecnologie, resta sempre molto apprezzato. Sul secondo gradino del podio invece un altro grande classico: l'abbigliamento.




