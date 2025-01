SAN MARINO Caccia la cinghiale, Rete: "Episodi simili non si ripetano" Il movimento critica il Segretario di Stato Federico Pedini Amati: "Nel ricostruire i fatti Pedini non si sbilancia sull’accaduto, se non per rimarcare l’assenza in TV dell’altro sospettato e rallegrandosi che nessuno si sia in fondo fatto nulla"

Rete torna sulla battuta di caccia al cinghiale e chiede chiarezza dopo l'ammissione del Segretario di Stato Federico Pedini Amati: “Nel ricostruire i fatti – scrive Rete - Pedini non si sbilancia sull’accaduto, se non per rimarcare l’assenza in TV dell’altro sospettato e rallegrandosi che nessuno si sia in fondo fatto nulla”. Poi fa il pesce in barile dicendosi sinceramente sconcertato di come una vicenda banale come questa abbia “fatto alzare esageratamente i toni mediatici”.

Rete critica Pedini per la mancanza di responsabilità e mette in discussione la necessità e la modalità della battuta di caccia: “Una pratica già di per sé crudele – scrive il partito – che dai racconti dei presenti pare abbia assunto i connotati di una truculenta mattanza, sotto gli occhi attoniti dei bambini”. Rete auspica vengano presi provvedimenti contro i responsabili e che non si ripetano episodi simili in futuro.

