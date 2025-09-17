APPELLO Cadaveri in mostra: Comitato di Bioetica invita a riflettere, inquietanti ipotesi conducono fino in Cina Si tratta del primo documento strutturato sul fenomeno emesso da un comitato nazionale di Bioetica. A novembre presentazione in un forum europeo

Da anni sono al centro dell'attenzione mediatica, ma dalla comunità scientifica si alzano sempre più voci di dissenso. Siamo parlando delle mostre “Body Worlds”: esposizioni di cadaveri, trattati e sistemati in posizioni di vita quotidiana, con lo scopo dichiarato di educare i visitatori a una maggiore conoscenza del corpo umano.

Il Comitato Sammarinese di Bioetica interviene con un documento - primo testo al mondo così corposo emesso da un comitato nazionale – per mettere in guardia sulle questioni etiche. Ideatore è lo scienziato Gunther von Hagens che, tramite la procedura della “plastinazione”, sostituisce i liquidi nei cadaveri con dei polimeri di silicone, permettendone la conservazione. Il Comitato invita a riflettere sulla dignità dell'essere umano, anche dopo la vita. "Il corpo per essere utilizzato, visto che è una res sacra e quindi intangibile - afferma la presidente Luisa Maria Borgia - deve avere il consenso dell'avente diritto. Quando vengono usati i corpi senza consenso, soprattutto per scopi commerciali, si pone un grosso problema etico".

Il documento, curato da Borgia, ha richiesto anni di studio e documentazione. Importante è, appunto, il concetto di consenso informato dato prima di morire. Che gli organizzatori delle mostre sostengono di avere. Ma si fa strada un'ipotesi inquietante: l'uso delle salme di oppositori politici e prigionieri provenienti dalla Cina. Molti dei corpi esposti, spiega il Comitato, hanno caratteristiche anatomiche compatibili con le popolazioni asiatiche.

"L'ipotesi, non completamente dimostrata ma forte - spiega Borgia - è quella che possano essere corpi non reclamati di oppositori politici. In alcuni Paesi, in caso di corpo non reclamato, lo Stato ne diventa proprietario e lo può utilizzare come meglio crede. Noi ci siamo basati su denunce da parte delle associazioni dei diritti umani. Organizzazioni che hanno puntato l'attenzione contro la Cina. Questo è ciò che viene documentato e su cui ci siamo basati".

Non è vero, sostengono gli esperti, che i corpi sono 'eterni': dopo un certo periodo rilasciano liquidi, degradandosi. Potrebbero addirittura essere figure umane create assemblando parti di corpi diversi. Si pone infine, proseguono, la questione del futuro smaltimento. Lo studio sarà presentato a novembre in un forum organizzato dalle istituzioni europee.

"Il nostro - conclude Borgia - è un documento di ricerca creato per mettere a disposizione di tutta la cittadinanza e dei decisori la possibilità di scegliere, se aderire o non aderire, andare a vedere la mostra o meno, sulla base però di documentazioni scientifiche. Poi ognuno è libero di decidere in base alla propria sensibilità".

Nel servizio l'intervista a Luisa Maria Borgia (presidente Comitato Sammarinese di Bioetica)

