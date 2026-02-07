Caduta dei capelli: l'esperto spiega perché succede, quali segnali non ignorare e come si può intervenire

La salute dei capelli è spesso uno specchio dello stato generale dell’organismo e non riguarda esclusivamente l’aspetto estetico. Caduta e diradamento possono infatti rappresentare segnali di squilibri genetici, ormonali, infiammatori o legati allo stile di vita, e possono interessare uomini e donne in momenti diversi della vita, dalla giovane età fino alla menopausa.

Nella prima puntata della nuova stagione de La Casa della Salute, Luciano Onder ha intervistato il dottor Fabio Rinaldi, dermatologo e direttore del laboratorio di ricerca della società farmaceutica Giuliani Pharma, che ha spiegato cosa significhi avere capelli sani, quali siano le cause più comuni della caduta, come riconoscere i segnali di allarme e quali terapie risultino oggi più efficaci.

Che cosa si intende per salute dei capelli?

Secondo il dottor Rinaldi i capelli possono considerarsi in buona salute quando crescono regolarmente e mantengono il loro diametro fisiologico e completano correttamente il ciclo vitale, come qualsiasi altro organo del corpo umano. Il bulbo del capello, infatti, è una struttura estremamente complessa, soggetta a numerose interferenze interne ed esterne, motivo per cui è sufficiente anche una minima alterazione perché il suo equilibrio venga compromesso. Finché i capelli crescono in modo regolare e mantengono un aspetto sano, non vi sono motivi di preoccupazione. Quando invece iniziano a manifestarsi segnali come una caduta abbondante o un diradamento progressivo — tipicamente nelle aree caratteristiche dell’alopecia androgenetica maschile, ma anche femminile — è opportuno approfondire la situazione con uno specialista. Si stima che circa il 65% degli uomini dopo i 50 anni manifesti una forma di alopecia androgenetica, così come circa il 40% delle donne prima della menopausa presenti segni di diradamento. Questo indicherebbe una predisposizione genetica diffusa, ma le cause della caduta dei capelli possono essere molteplici: da fattori genetici a squilibri ormonali, da problematiche sistemiche a infezioni o malattie infiammatorie. In questo senso, secondo l'esperto, il capello e il suo bulbo rappresentano spesso una struttura sentinella dello stato di salute generale.

Le cause più comuni della caduta dei capelli nell’uomo e nella donna

Nella donna - spiega il dermatologo -, la caduta dei capelli presenta frequentemente una componente ormonale. In presenza di una predisposizione genetica, il follicolo pilifero può mostrare una risposta alterata agli androgeni — in particolare al testosterone — con conseguente progressiva morte del bulbo. Questo meccanismo risulta più marcato nell’uomo, ma è responsabile anche di molte forme di alopecia femminile. È inoltre molto frequente che le donne sperimentino, nel corso della vita, almeno un episodio significativo di caduta dei capelli. Eventi come gravidanza, parto, allattamento, periodi di stress, alimentazione non adeguata o assunzione di determinati farmaci possono favorire una caduta temporanea. Accanto a queste forme esiste poi una tipologia di alopecia di origine autoimmune, come l’alopecia areata, spesso associata a patologie autoimmuni sistemiche. Questa condizione può colpire uomini e donne in modo simile e a qualsiasi età.

Quali terapie sono oggi più efficaci?

Come in ogni ambito della medicina, il trattamento della caduta dei capelli deve essere mirato alla causa - ha chiarito il dermatologo -. Non esiste una terapia valida per tutti: prima di intervenire è fondamentale comprendere l’origine del problema. Nelle forme più comuni, come l’alopecia androgenetica maschile e femminile, i cardini della terapia restano farmaci come la finasteride — utilizzata anche in ambito urologico — e il minoxidil. Accanto a queste terapie consolidate, la ricerca ha aperto nuove prospettive, individuando ad esempio il ruolo di microRNA contenuti in specifici esosomi in grado di agire sulle alterazioni epigenetiche del bulbo. La combinazione personalizzata di più approcci terapeutici - secondo l'esperto - consente oggi non solo di rallentare la caduta, ma in alcuni casi anche di stimolare una parziale ricrescita.

Le terapie vanno continuate nel tempo?

Il dottor Rinaldi ha spiegato che nelle forme croniche, come l’alopecia androgenetica, le terapie devono essere mantenute nel tempo. La sospensione del trattamento comporta infatti una ripresa del processo di caduta. Esistono tuttavia forme di perdita dei capelli occasionali e reversibili: una volta risolta la causa scatenante, la situazione tende a stabilizzarsi.

Capelli e salute generale: un legame stretto

Il bulbo del capello è strettamente legato allo stato di salute generale dell’organismo - ha chiarito l'esperto -. Carenze nutrizionali, come quelle di ferro o vitamina D, così come condizioni infiammatorie croniche, possono riflettersi sulla salute dei capelli. Prendersi cura del cuoio capelluto è quindi fondamentale: lo scalpo è una struttura con caratteristiche specifiche, tanto da aver dato origine a una disciplina dedicata, la scalpologia. Anche fattori ambientali, come inquinamento, esposizione solare e utilizzo di sostanze aggressive, possono influire negativamente sul benessere del cuoio capelluto. Anche un’adeguata igiene dello scalpo - ha ricordato il medico - è essenziale, al pari dell’igiene orale per la salute dei denti.

Caduta dei capelli e menopausa: il ruolo delle terapie ormonali

Durante e dopo la menopausa, la caduta dei capelli può rappresentare un problema significativo. Le terapie ormonali sistemiche richiedono particolare cautela, mentre l’approccio dermatologico - sottolinea il dottore - consente spesso di intervenire con trattamenti topici efficaci, capaci di agire localmente sul bulbo senza effetti sistemici rilevanti. In molti casi, il diradamento rappresenta un segnale che porta il dermatologo a indirizzare la paziente verso ulteriori approfondimenti specialistici.

Giovani e perdita dei capelli: quando intervenire

Nei giovani adulti che iniziano a perdere i capelli intorno ai vent’anni, l’intervento precoce è fondamentale - ha ricordato l'esperto -, soprattutto se il problema comporta un disagio psicologico. La caduta dei capelli è infatti una delle condizioni più associate a disturbi dell’immagine corporea. Rivolgersi tempestivamente a un dermatologo permette di impostare una terapia personalizzata ed evitare soluzioni improvvisate e potenzialmente dannose.

Trapianto e soluzioni alternative

Il trapianto di capelli oggi viene eseguito con tecniche molto meno invasive rispetto al passato, con risultati spesso soddisfacenti se affidato a professionisti esperti. In situazioni particolarmente complesse, il dottor Rinaldi ricorda che esistono anche soluzioni protesiche riconosciute come dispositivi medici, soprattutto in patologie come l’alopecia areata, che possono offrire un importante beneficio psicologico al paziente.











