Cailungo: ieri sera l'attesa visita dei Capi di Stato alla tradizionale Festa di San Rocco

Gran finale, questa sera, nella piazza di Cailungo, per la Festa di San Rocco e IX Sagra della Tagliatella; organizzati dalla locale Società Polisportiva in collaborazione con la Giunta di Castello di Borgo Maggiore. Evento, come di consueto, partecipatissimo; che unisce spettacolo, divertimento e gastronomia. Ieri uno dei momenti più attesi: la visita dei Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori. Numerose le famiglie, anche per le tante attrazioni dedicate ai più piccoli. Si era iniziato giovedì, con la tradizionale processione. Questa sera, a partire dalle 19, il Mirco Gramellini Show.