GIORNATA SICUREZZA SUL LAVORO Calano gli infortuni sul lavoro a San Marino

Calano gli infortuni sul lavoro a San Marino.

Si celebra oggi la Giornata Mondiale sulla sicurezza del lavoro. In una nota l'ISS evidenzia che, nel 2022, a San Marino sono stati sottoposti a controlli e ispezioni 48 aziende del territori, mentre l’attività di vigilanza è stata impegnata in 272 sopralluoghi, un significativo aumento rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid, quando i sopralluoghi erano stati 238.

Sul Titano gli infortuni sul lavoro sono in netta diminuzione rispetto all'anno precedente, con 333 denunce di infortunio accolte dalla UOC Medicina Legale e Fiscale dell'ISS, che ha portato all'erogazione di 7.300 giornate di malattia. Si registra però, nel 2022, un incidente mortale, che porta a 15 il totale di quelli avvenuti negli ultimi 30 anni, di cui 3 avvenuti nel decennio 2012-2021. Il rapporto tra gli infortuni e la popolazione occupata a San Marino sfiora l’1,5%, "un valore – spiega il Direttore del Dipartimento Prevenzione, Angelo Barbato- che è la metà di quello registrato in Italia, dove si attesta in generale sul 3%.

Il direttore generale dell'ISS Francesco Bevere sottolinea l'impegno dell'Istituto per garantire controlli e condizioni adeguate, ma sottolinea anche che la sicurezza sul lavoro rappresenta "uno sforzo collettivo in cui ognuno, dal datore di lavoro in poi, deve fare la propria parte".





[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: