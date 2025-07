METEO Caldo: a San Marino scatta l'ordinanza incendi e l'AASS invita a un utilizzo consapevole dell'acqua In Italia CIG sopra i 35 gradi. A Torino colta da malore ragazza di 22 anni dopo allenamento in palestra

Con l'ondata di caldo estremo di queste settimane San Marino si attiva per prevenire il rischio incendi e limitare il consumo dell'acqua. Emessa l'ordinanza di divieto assoluto, su tutto il territorio, di combustione in loco e bruciamento dei residui vegetali, agricoli e forestali, derivanti da sfalci, potature o ripuliture, fino al 14 settembre. Salate le ammende per i trasgressori, da 500 a 1.500 euro e possibili sanzioni penali. Per quanto riguarda le risorse idriche l'AASS invita ad un utilizzo consapevole dell'acqua e nei prossimi giorni verranno attuale azioni di sensibilizzazione.

In Italia si contano numerose vittime tra cui una ragazza di 22 anni di Torino colta da malore dopo essersi allenata in palestra. Le temperature eccezionali creano cedimenti all'asfalto e di conseguenza disagi alla viabilità: sull'autostrada A4 Venezia-Milano, gli ingressi ai caselli di Verona Sud e Verona Est sono stati chiusi. L'Inps dà indicazioni alle aziende su come chiedere la Cassa Integrazione a fronte di temperature elevate negli ambienti lavorativi.

L'allarme caldo resta alto in tutta Europa. Almeno 102 i morti in Spagna da sabato. In Francia si dice che il numero reale delle vittime sarà noto solo “tra diversi mesi”. Mentre il vasto incendio che divampa da ieri all'estremità orientale dell'isola di Creta, ha costretto i vigili del fuoco a evacuare centinaia di residenti e visitatori.

Caldo estremo che però dovrebbe avere i giorni contanti: è in arrivo un fronte freddo da Nord-Ovest che porterà ad un abbassamento delle temperature, in maniera più marcata al Nord ma anche al Centro-Sud. L'arrivo del fronte freddo porterà con sé, con ogni probabilità, anche qualche fenomeno meteorologico più estremo come forti temporali e grandinate, ma localizzati in aree circoscritte.

