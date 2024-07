ESTATE Caldo da bollino rosso in riviera. Black out a Misano Persistono le temperature oltre la media e il disagio fisiologico causato dal caldo umido

Persiste l'ondata di caldo africano con temperature al di sopra delle medie stagionali. Secondo la mappa del rischio calore di Arpae, riporta Newsrimini, è prevista per oggi da livello rosso nella pianura riminese. Nella giornata di ieri problemi a Misano Adriatico dove si sono verificati alcuni black out in hotel e ristoranti a causa del sovraccarico dovuto all'utilizzo dei condizionatori. I Lavori di potenziamento della rete svolti durante l'inverno proprio dopo le ripetute interruzioni di corrente della passata stagione turistica, non sono stati sufficienti per bilanciare la ricerca di fresco che le temperature tropicali di questi giorni richiede.

La previsione del rischio calore è basata sull’indice di Thom che descrive le condizioni di disagio fisiologico causate dal caldo-umido. Il disagio bioclimatico, o ondate di calore, si verifica quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, soprattutto per le persone con difficoltà nella termoregolazione fisiologica o con ridotta possibilità di mettere in atto azioni protettive.

