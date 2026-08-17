Caldo e disagi, l'ISS conferma interventi di miglioramento

Il caldo estremo di queste settimane ha messo sotto pressione alcune sedi sanitarie dell'ISS, con disagi per pazienti, in particolare anziani e persone fragili, e per il personale medico e infermieristico. La Direzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in una nota fa il punto sulla situazione, riconoscendo le difficoltà ma assicurando interventi a breve o a medio termine.

A Chiesanuova la situazione è in via di risoluzione: la Giunta di Castello aveva già dotato l'ambulatorio di due climatizzatori portatili dal 15 luglio, ma la settimana scorsa uno dei dispositivi ha subito un malfunzionamento causato dall'ostruzione del condotto esterno da parte di ignoti. Anche a causa di questo problema almeno un'utente aveva avuto un malore, poi risolto.

La Giunta è intervenuta rapidamente per il ripristino e nella successiva giornata di apertura la climatizzazione risultava adeguata. Per prevenire nuovi episodi è stata installata una grata di protezione.

Più complessa la situazione al Centro Sanitario di Murata, dove "limiti strutturali e tecnici che rendono oggi più difficile intervenire con soluzioni immediate per la climatizzazione degli ambienti" scrive l'Iss. La Direzione quindi si impegna a "definire entro l'autunno il percorso più opportuno."

Interventi sono in corso o programmati anche presso l'Ospedale di Stato, nell'ambito di ristrutturazioni più ampie. L'ISS precisa che lo spostamento delle attività verso sedi più grandi e già climatizzate viene valutato "solo quando le condizioni ambientali non consentono lo svolgimento del servizio in modo adeguato", ribadendo come la priorità resti mantenere aperti i presidi territoriali vicini alla popolazione.







