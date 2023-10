Caldo e garbino in Romagna: 29°C a Rimini, quasi 28 a San Marino

Come da previsione in Romagna e a San Marino è arrivato il garbino e, con lui, un marcato rialzo termico. In Repubblica la centralina di Chiesanuova ha rilevato una massima di 26 gradi alle ore 15, quando a Serravalle si sono raggiunti i 27,5°C. Temperature ancora più alte in Riviera: a Marebello si sono sfiorati i 29°C.

Alta, soprattutto al mattino, la velocità del vento proveniente da sud, con raffiche sul Titano vicine ai 70 chilometri orari. In serata ci si aspetta una tregua, poi il vento riprenderà nella giornata di domani quando non si escludono brevi piovaschi.