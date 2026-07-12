Caldo e siccità, a rischio la fauna selvatica. San Marino Green Festival: piccoli gesti quotidiani per aiutare gli animali

L'ondata di caldo e la prolungata siccità che stanno interessando il territorio rappresentano un'emergenza non solo per le persone, ma anche per la fauna selvatica, oltre a fiumi e fauna ittica. A lanciare l'allarme è il Green Festival San Marino-Montefeltro, che richiama l'attenzione "a sostegno delle specie più fragili, che non riescono ad approvvigionarsi del bene più prezioso ed essenziale alla vita come l’acqua".

La scarsità di precipitazioni e il progressivo disseccamento della vegetazione riducono infatti le possibilità di abbeverata e la disponibilità di risorse alimentari, costringendo molte specie selvatiche ad avvicinarsi ai centri abitati in cerca di acqua.

Per questo, il Green Festival rilancia l'invito dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) a compiere piccoli gesti che possono fare la differenza: "È sufficiente porre sui balconi e nei bordi dei giardini, in zone all’ombra, ciotole di acqua fresca, da cambiare almeno una volta al giorno". Per chi dispone di un giardino è consigliabile utilizzare anche contenitori bassi, così facilmente accessibili ai piccoli mammiferi, come i ricci e lucertole, consentendo loro di dissetarsi in sicurezza.







