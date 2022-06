Caldo e siccità preoccupano l'agricoltura sammarinese

Peggiorano afa e caldo estremo su gran parte d'Italia. Giovedì saranno 22 le città con bollino rosso per ondate di calore tra cui Bari, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Roma e Trieste. Bollino arancione a Milano e Brescia, giallo a Bolzano, Genova e Torino. Secondo le previsione del Cnr sarà un'estate più calda e secca della media. Nei prossimi mesi, spiega il Cnr, le temperature incideranno sull'evaporazione dal suolo e da fiumi, laghi e bacini. "I passaggi temporaleschi, come quelli di oggi in alcune aree di nord e centro, potranno solo mitigare localmente l'attuale deficit”.

A San Marino la siccità preoccupa molto il settore agricolo: “Rispetto lo scorso anno – spiega Gian Luca Giardi, vice presidente dell'Associazione sammarinese produttori agricoli – l'inverno è stato abbastanza asciutto e le temperature di questi giorni sono veramente alte”. Stiamo cercando di adattarci a questi cambiamenti climatici, aggiunge, ma si tratta di un processo non rapido.

Nel servizio l'intervista a Gian Luca Giardi (vice presidente dell'Associazione sammarinese produttori agricoli)