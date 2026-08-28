ISTANZA Caldo eccessivo: parte la raccolta firme per l'installazione di condizionatori nelle scuole del Titano L’iniziativa promossa da un gruppo di genitori sammarinesi: "Temperature invivibili nei mesi estivi". Si potrà firmare dal 31 agosto al 18 settembre a Cailungo e Gualdicciolo.

Caldo eccessivo: parte la raccolta firme per l'installazione di condizionatori nelle scuole del Titano.

Una raccolta firme per chiedere l’installazione di condizionatori nelle scuole della Repubblica di San Marino. L’iniziativa parte da un gruppo di genitori sammarinesi, preoccupati per le temperature sempre più elevate registrate all’interno dei plessi scolastici durante i mesi estivi.

"Come gruppo di famiglie sammarinesi, genitori, parenti, amici di bambini e ragazzi che frequentano le scuole, di ogni ordine e grado, della Repubblica di San Marino, vorremmo sollevare l’estrema preoccupazione del caldo eccessivo nei plessi scolastici, soprattutto durante il periodo estivo in cui i nostri figli frequentano i centri estivi statali, e sottolineare la forte necessità di provvedere all’installazione di condizionatori nelle scuole di San Marino" - si legge nel testo dell'istanza, lamentando una situazione, soprattutto da giugno a settembre, definita "invivibile, anche per gli operatori, insegnanti, lavoratori dei vari istituti, oltre che per i bambini e ragazzi".

Le famiglie sottolineano inoltre come, per far fronte alle temperature elevate, vengano talvolta organizzati giochi d’acqua o utilizzate piccole piscine, iniziative che però si svolgono in maniera sporadica e che ogni anno - scrivono - sono interrotte a causa dell’emergenza idrica. "La situazione con gli anni che passano diventa sempre più preoccupante - termina il comunicato - e crediamo che questo investimento sia fondamentale per migliorare di molto la vivibilità in tutti i plessi scolastici".

La raccolta firme prenderà il via lunedì 31 agosto e proseguirà fino a venerdì 18 settembre. Sarà possibile firmare presso a Cailungo presso “Il Forno”, a Gualdicciolo alla “Parafarmacia Bucci”, al Bar Ma Va La Burger al Parco Ausa di Dogana, al Grillo Parlante, centro doposcuola a Domagnano, all'Energy Store Point di Michele Tura, negozio a Borgo Maggiore. Potranno firmare tutti i maggiorenni, cittadini sammarinesi e non, sia residenti sia non residenti.

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