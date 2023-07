SAN MARINO Caldo: emessa allerta Protezione Civile per temperature estreme, previsti fino a 38°C

Caldo: emessa allerta Protezione Civile per temperature estreme, previsti fino a 38°C.

La Protezione Civile di San Marino insieme a quella dell' Emilia Romagna ha emesso una allerta gialla per temperature estreme nella giornata di mercoledì. È infatti prevista la persistenza di temperature massime elevate, che potranno raggiungere diffusamente valori di 38°C. Dalle ore serali, sulla costa, sono anche previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche anche di intensità superiore sulle aree appenniniche orientali.

Lunedì, in Italia, sono scattati i primi due bollini rossi nelle città di Roma e Rieti, un caldo africano che potrebbe prolungarsi in varie parti della Penisola per sette giorni.

A San Marino non si sono registrate temperature estreme, comunica la Protezione Civile, ma tra le 14 e le 18 di lunedì sono stati più volte raggiunti i 31°.

Oggi la massima allerta è prevista in 8 centri urbani italiani, che scenderanno a 7 mercoledì 12 luglio, Anche questa estate dunque l'Italia è alle prese con le alte temperature - che in alcune aree potrebbero superare i 40 gradi - come è già successo lo scorso anno, quando il nostro è stato il Paese europeo con più vittime per il caldo: 18.100 su un totale di 61.672, secondo uno studio coordinato dal Barcelona Institute for Global Health pubblicato su Nature Medicine.





