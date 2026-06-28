Caldo: Emilia-Romagna in allerta rossa fino a martedì

Domenica e lunedì da bollino rosso in Emilia-Romagna per le temperature estreme. È la prima volta che il bollettino regionale di allerta meteo di Arpae-Protezione civile assegna il codice di allarme massimo per una ondata di calore. L'allerta rossa nel week end e stata prorogata anche alla giornata di lunedì con picchi di 40 gradi attesi in tutta la pianura.

Il bollino rosso riguarda in particolare i settori centrali della regione e il disagio bioclimatico da bollino rosso proseguirà anche martedì. Arancione, intanto, l'allerta per temperature estreme diramata dalla protezione Civile di san Marino, fino alla mezzanotte di lunedì.

“Le ondate di calore anomale che stanno investendo il territorio sammarinese non trovano impreparate le istituzioni” recita una nota congiunta diffusa da Segreteria di Stato per il Lavoro e Sanità. La macchina dei controlli è già operativa. Ispettori del Dipartimento Prevenzione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, affiancati dai tecnici dell’Uoc Sicurezza sul Lavoro, stanno conducendo verifiche mirate nei settori logistici più esposti, a partire dall’edilizia e dai cantieri stradali. L'obiettivo è garantire l’applicazione sul campo del Regolamento numero 7 del 24 giugno 2025. Le sanzioni per chi ignora la salute dei dipendenti saranno applicate con fermezza, ma l'ambizione primaria – afferma la nota congiunta - resta quella di consolidare una cultura della sicurezza diffusa e partecipata. Bene il regolamento sul caldo, ma urgono controlli sulla sua applicazione – esorta l'Usl -.

“Dalle segnalazioni che riceviamo – scrive il sindacato - sembra ci sia ancora scarsa consapevolezza dei rischi che corrono i lavoratori e anche irresponsabilità e leggerezza”. Non sempre – sostiene Usl - i presidi previsti dal regolamento, a cominciare dall’acqua fresca, vengono forniti ai lavoratori, sia nel privato, sia nel pubblico.









