Caldo estivo: l'acqua è la più utile prevenzione per la salute dei bambini

i consigli del dott. Romeo

Il sole è un nemico per i bambini, ma spesso anche i luoghi comuni della rete. Tuffi, castelli di sabbia, sport sulla spiaggia sotto il sole cocente tengono sempre impegnati i bambini d'estate, i più attratti dal divertimento in riva al mare. Ma le mamme si allarmano. La domanda che da sempre assilla tutte è sull'orario perfetto in cui portare i figli in spiaggia e cosa fare per proteggerli dai raggi solari, sempre più aggressivi per la pelle. Alcune si affidano ai consigli della rete e altre agli specialisti.

Nel video i consigli del Direttore di Pediatria dell'Ospedale di Stato Nicola Romeo