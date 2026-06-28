Caldo estremo, allerta rossa in Emilia-Romagna. Controlli anche a San Marino sui luoghi di lavoro Le temperature raggiungeranno oggi picchi di 40 gradi in gran parte della pianura regionale e valori molto elevati sono attesi anche domani

Caldo estremo, allerta rossa in Emilia-Romagna. Controlli anche a San Marino sui luoghi di lavoro.

Oggi e domani l'Emilia-Romagna è in allerta rossa per le temperature estreme. È la prima volta che il bollettino meteo di Arpae e Protezione civile assegna il livello massimo di allerta per un'ondata di calore. L'allerta, già diramata nella giornata di ieri, è stata aggiornata e prorogata anche a domani. Le temperature raggiungeranno oggi picchi di 40 gradi in gran parte della pianura regionale e valori molto elevati sono attesi anche domani. Il bollino rosso interessa in particolare i settori centrali della regione, mentre il disagio bioclimatico nelle città e nelle aree di pianura resta classificato come "forte" anche per martedì, secondo le previsioni di Arpae.

Il bollettino mette inoltre in guardia dal rischio di temporali sui rilievi del settore centro-occidentale, con possibili conseguenze sul territorio. In tutta la regione sono stati attivati i piani anti-caldo dei Comuni. Diverse amministrazioni stanno predisponendo rifugi climatici per cittadini e turisti: a Rimini, ad esempio, i musei saranno aperti gratuitamente per offrire un luogo fresco durante le ore più calde.

Anche a San Marino l'emergenza caldo è al centro dell'attenzione. Le istituzioni sammarinesi fanno sapere di aver attivato controlli sul territorio per far fronte all’emergenza caldo nei luoghi di lavoro. Ispettori del Dipartimento Prevenzione dell’ISS, insieme ai tecnici della sicurezza sul lavoro, stanno effettuando verifiche nei settori più esposti, come edilizia e cantieri stradali. L’obiettivo è garantire l’applicazione concreta del Regolamento n. 7 del 2025, andando oltre la sola conformità documentale. Le aziende erano tenute ad aggiornare DVR e POS entro il 31 marzo e ora si passa alla fase dei controlli operativi. Previsti obblighi precisi per chi lavora oltre i 35 gradi, tra pause, acqua e aree d’ombra.

I Segretari di Stato Bevitori e Gatti ribadiscono la centralità della tutela della salute e la necessità di una responsabilità condivisa tra istituzioni e datori di lavoro. L’azione, spiegano, punta a prevenire i rischi e non solo a sanzionare, promuovendo una cultura diffusa della sicurezza.



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