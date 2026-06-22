Caldo estremo e colpi di calore: sintomi, cosa fare e come usare l'aria condizionata. Attenzione ai ventilatori

Come ogni estate, con l'arrivo delle ondate di calore, si rinnova l'appello alla prudenza. Attraverso dieci consigli pratici, il Ministero della Salute italiano invita a monitorare l'alimentazione, l'idratazione e l'attività fisica, evitando l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde. Seguire queste semplici norme comportamentali può essere cruciale per ridurre i rischi legati all'afa, specialmente per i soggetti più fragili come bambini, anziani e persone con patologie croniche.

Usciamo nelle ore più fresche. Proteggiamo soprattutto bambini ed anziani, evitiamo l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata; Proteggiamoci in casa e sui luoghi di lavoro: Mantenere gli ambienti freschi con tende che riducono la luce, ma non l'aria, soprattutto in ambienti esposti a sud-sud/ovest. Usiamo correttamente l'aria condizionata (massimo 5° C in meno rispetto all'esterno, idealmente sui 25-27°), curiamo la pulizia periodica dei filtri e chiudiamo le finestre quando è attiva; In un altro opuscolo informativo dedicato alla prevenzione degli effetti del caldo, il Ministero della Salute ricorda di fare attenzione ai ventilatori poichè non abbassano la temperatura dell'ambiente, ma rendono il caldo più sopportabile favorendo l'evaporazione del sudore. Per questo motivo possono aumentare il rischio di disidratazione se non si beve a sufficienza. Gli esperti consigliano di non indirizzarli direttamente sul corpo, soprattutto nel caso di persone anziane o allettate. Quando la temperatura interna supera i 32 gradi, il loro utilizzo è generalmente sconsigliato perché non contrasta efficacemente il caldo e può favorire la perdita di liquidi. Beviamo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Limitiamo il consumo di bevande con zuccheri aggiunti, caffè e alcolici; Seguiamo sempre un'alimentazione corretta. Privilegiamo cibi leggeri, freschi, facilmente digeribili e ricchi di acqua, con pochi condimenti e grassi e poсo sale. Assumiamo 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Conserviamo correttamente gli alimenti. Attenzione a rispettare la catena del freddo e le indicazioni per la sicurezza degli alimenti; Indossiamo abiti di fibre naturali o traspiranti. All'aperto proteggiamo la testa dal sole con cappelli leggeri, utilizziamo occhiali con filtri UV e creme solari anche in città. Protezione dal caldo in auto. Evitiamo, ove possibile, gli spostamenti nelle ore più calde. È importante areare l'abitacolo e portare una scorta d'acqua. Non lasciamo mai soli in auto neonati o animali, neanche per brevi periodi. Pratichiamo l'esercizio fisico nelle ore più fresche della giornata. Se si fa attività fisica, ricordiamoci sempre di bere molta acqua e di mangiare in modo corretto. Ricordiamoci di proteggere anche gli animali domestici. Meglio non portare fuori i cani nelle ore più calde per non farli camminare sull'asfalto rovente. Diamogli molta acqua anche in viaggio e facciamo spesso soste all'ombra. Offriamo assistenza a persone a maggiore rischio. Aiutiamo gli anziani che vivono da soli e le persone in difficoltà. Segnaliamo ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.

Colpo di calore: i sintomi e come intervenire

Con temperature che sfiorano i 40 gradi, aumenta anche il rischio di colpi di calore, soprattutto per chi svolge attività all'aperto nelle ore centrali della giornata.

Tra i sintomi figurano, secondo il sito della Croce Rossa Italiana, pelle calda e arrossata (può essere secca o umida), mal di testa, nausea, vertigini, debolezza e spossatezza, vomito, temperatura corporea elevata, confusione. Nei casi gravi, anche perdita di coscienza. In presenza di questi segnali è necessario contattare immediatamente i soccorsi.

Nel frattempo, la Croce Rossa consiglia di: