Caldo estremo, l’Emilia-Romagna anticipa l’ordinanza: stop al lavoro nelle ore più a rischio già da giugno

L’Emilia-Romagna accelera sulla tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature. L’ordinanza regionale contro il rischio caldo arriverà infatti con circa un mese di anticipo rispetto allo scorso anno: l’obiettivo della Giunta è approvarla nella prossima seduta, prevista il 3 giugno. Lo ha annunciato l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, spiegando che il nuovo provvedimento sarà più ampio rispetto a quello entrato in vigore nell’estate 2025.

Tra le novità allo studio c’è una tutela specifica per i rider, categoria rimasta ai margini della precedente ordinanza. La Regione punta a individuare soluzioni che consentano di limitare l’esposizione ai picchi di calore senza penalizzare il reddito dei lavoratori e senza scaricare su di loro eventuali conseguenze sanzionatorie. Particolare attenzione anche ai cantieri. Sul tavolo c’è l’ipotesi di favorire una riorganizzazione degli orari di lavoro, anticipando alcune attività nelle prime ore del mattino o posticipandole nel tardo pomeriggio, così da evitare le fasce più critiche della giornata.

Una misura che nasce dal confronto con sindacati e associazioni datoriali e che punta a conciliare sicurezza e continuità delle attività produttive. La richiesta di anticipare l’ordinanza era arrivata nelle scorse settimane dalle organizzazioni sindacali, che avevano ricordato come nel 2025 il provvedimento fosse scattato soltanto a luglio, dopo un mese di giugno caratterizzato da numerose giornate ad alto rischio termico.

L’ordinanza dello scorso anno prevedeva il divieto di lavorare all’aperto tra le 12.30 e le 16 nei cantieri, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica durante le giornate classificate a rischio elevato dalle mappe del sistema Worklimate. Il nuovo testo dovrebbe confermare quell’impianto, ampliandone però il perimetro e anticipandone l’entrata in vigore.









