Caldo estremo, lavoratori esposti: cosa fare per proteggersi.

Con l’estate tornano le ondate di calore e, con esse, crescono i rischi per chi lavora all’aperto o in ambienti non climatizzati. I sintomi da stress termico – come stanchezza improvvisa, disidratazione, confusione o addirittura collassi – non sono rari, e possono mettere seriamente in pericolo la salute di operai, muratori, agricoltori, tecnici, ma anche di cittadini comuni.

Secondo le linee guida dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS), le patologie da calore non dipendono solo dalla temperatura, ma da una serie di fattori combinati: umidità elevata, attività fisica intensa, abiti pesanti, esposizione diretta al sole e scarsa ventilazione. Anche la scarsa idratazione, l’alimentazione sbagliata o alcune condizioni mediche pregresse aumentano il rischio.

I segnali da non ignorare

Le prime avvisaglie possono sembrare banali: debolezza, sete intensa, pelle secca, mal di testa o nausea. Ma se trascurati, questi sintomi possono evolvere in vere e proprie emergenze mediche come il colpo di calore, che può portare a perdita di coscienza, blocco della sudorazione, alterazioni mentali, aritmie e perfino shock.

Le regole d’oro per proteggersi

L’ISS indica una serie di buone pratiche per prevenire i colpi di calore:

Pianificare pause regolari in luoghi ombreggiati e freschi: 5 minuti ogni ora se si superano i 30°C, 10–15 minuti se si va oltre i 35°C.

in luoghi ombreggiati e freschi: 5 minuti ogni ora se si superano i 30°C, 10–15 minuti se si va oltre i 35°C. Bere con regolarità , anche se non si avverte la sete: uno o due bicchieri d’acqua (meglio se con sali minerali) ogni 20–30 minuti.

, anche se non si avverte la sete: uno o due bicchieri d’acqua (meglio se con sali minerali) ogni 20–30 minuti. Vestirsi in modo adeguato , con abiti chiari, leggeri, traspiranti. Coprire il capo con visiera o cappello a falda larga.

, con abiti chiari, leggeri, traspiranti. Coprire il capo con visiera o cappello a falda larga. Evitare pasti pesanti e alcolici , preferendo frutta, verdura e alimenti ricchi d’acqua.

, preferendo frutta, verdura e alimenti ricchi d’acqua. Mai lavorare da soli : se possibile, meglio avere sempre qualcuno vicino in caso di emergenza.

: se possibile, meglio avere sempre qualcuno vicino in caso di emergenza. Fare attenzione ai farmaci: alcuni possono ridurre la sudorazione o alterare l’equilibrio idrico. Chi assume terapie croniche dovrebbe avvisare il medico del lavoro.



Cosa fare in caso di malore

In caso di sintomi sospetti, è fondamentale:

1. Portare la persona in un luogo fresco e ventilato.

2. Allentare gli indumenti e rinfrescare il corpo con acqua.

3. Far bere piccoli sorsi d’acqua se è cosciente.

4. Controllare la temperatura corporea.

5. Chiamare subito il 118 se i sintomi peggiorano o c’è perdita di coscienza.

La prevenzione è (anche) responsabilità collettiva

Affrontare il caldo estremo non è solo una questione individuale. I datori di lavoro hanno l’obbligo di tutelare chi opera in condizioni a rischio, predisponendo ambienti idonei, pause programmate e informazione continua. Ma anche la cittadinanza può fare la sua parte: riconoscere i segnali, aiutare chi è in difficoltà, e diffondere consapevolezza. Con il caldo non si scherza. Bastano poche accortezze per salvare una giornata di lavoro – o, nei casi peggiori, una vita.

