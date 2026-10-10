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Caldo estremo: proposte agevolazioni per condizionatori ai soggetti fragili

Istanza d’Arengo per introdurre linee guida nazionali sulla protezione delle persone con disabilità nelle emergenze

10 ott 2026
Caldo estremo: proposte agevolazioni per condizionatori ai soggetti fragili

Sostegni per proteggere dal caldo estremo le persone con disabilità, gli anziani e chi presenta particolari condizioni di rischio. È una delle proposte che Attiva-Mente intende portare al confronto in vista della prossima Legge di Bilancio, ipotizzando agevolazioni e incentivi per soluzioni energeticamente efficienti e sistemi di raffrescamento domestico. L’obiettivo è garantire salute, sicurezza e autonomia senza rinunciare alla sostenibilità ambientale.

L’associazione rilancia il progetto “Clima di Diritti”, che collega crisi climatica e tutela delle persone più vulnerabili. Tra le iniziative già promosse, un’Istanza d’Arengo per introdurre linee guida nazionali sulla protezione delle persone con disabilità nelle emergenze. In vista della COP31, in programma a novembre in Turchia, Attiva-Mente ha inoltre avviato un’interlocuzione con la Segreteria agli Esteri per sostenere il riconoscimento delle persone con disabilità nei processi decisionali internazionali sul clima.




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