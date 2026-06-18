Caldo estremo sul lavoro, la Segreteria richiama al rispetto delle norme

Con l'arrivo delle alte temperature e valori che superano i 35 gradi, la Segreteria di Stato per il Lavoro richiama imprese e amministrazioni al pieno rispetto delle misure previste per la tutela della salute dei lavoratori esposti al rischio termico. Entrano infatti nella fase di maggiore applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento n. 7 del 24 giugno 2025, che impone specifiche misure organizzative e di prevenzione nei luoghi di lavoro durante i periodi di caldo intenso. La Segreteria ricorda inoltre che il termine per l'aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) e dei Piani Operativi di Sicurezza (POS), fissato al 31 marzo scorso, è già scaduto.

Tra le principali misure previste figurano la sospensione delle attività più gravose nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 16, pause di almeno cinque minuti ogni ora in aree fresche o ombreggiate e la disponibilità costante di acqua potabile. Per chi lavora all'aperto, in particolare nei cantieri, è inoltre richiesto l'allestimento di spazi ombreggiati con sedute e, ove possibile, sistemi di ventilazione. Particolare attenzione viene riservata alle categorie più vulnerabili, come le lavoratrici in gravidanza e i lavoratori affetti da patologie croniche o sottoposti a terapie che possono influire sulla termoregolazione corporea.

In questi casi sono previste misure personalizzate da definire con il medico del lavoro. La Segreteria invita inoltre i lavoratori a segnalare tempestivamente eventuali sintomi riconducibili allo stress da calore, come vertigini, nausea o spossatezza, per consentire interventi immediati. L'attività di monitoraggio è affidata al Dipartimento Prevenzione dell'ISS e all'UOC Sicurezza sul Lavoro.

In caso di presunte violazioni, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli stessi dipendenti possono rivolgersi alle autorità competenti per richiedere verifiche. Obiettivo delle misure, sottolinea la Segreteria, è prevenire situazioni di rischio e garantire condizioni di lavoro sicure durante tutta la stagione estiva.







