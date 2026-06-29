Caldo estremo: tra mercoledì e giovedì previsti temporali, poi temperature più gradevoli per qualche giorno

Continuano ad aumentare le città da bollino rosso in tutta la penisola. Emergenza caldo estremo diffusa in tutta Europa. Ben 130 milioni di persone, nel continente, si trovano ad affrontare temperature di almeno 35 gradi: dato in miglioramento rispetto ai giorni precedenti, anche se l'afa continua a rappresentare un problema soprattutto per le persone fragili.

Tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, spiega il meteorologo Luca Gualandra, del servizio di Protezione Civile, il caldo potrebbe dare una tregua, con l'arrivo di temporali anche a San Marino. "Potrebbero essere forti - spiega Gualandra - e determineranno un ricambio di aria. Nei giorni a seguire avremo temperature più gradevoli. Faremo 4-5 giorni con 28-30 gradi; percepiremo la differenza. Ma ci sono già segnali per un ritorno del caldo la prossima settimana".

Si sente spesso dire che il 2026 diventerà l'anno più caldo mai registrato. Al momento, non siamo ancora ai livelli record del 2003, ma l'estate è lunga. "In questo momento non posso dire - afferma Gualandra - che questa stagione sarà più calda rispetto a quell'anno, ma ci sono possibilità che la superi. Le cose potrebbero, però, cambiare. Le temperature in eccesso mietono, in maniera subdola, molte vittime: gli anziani, i malati, i lavoratori al sole, per non parlare dei poveri che non possono permettersi l'aria condizionata"

Nel servizio l'intervista a Luca Gualandra (Protezione Civile San Marino)







