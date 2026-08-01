METEO Caldo fino a 40 gradi almeno fino all'8-10 agosto, in E-R scatta il codice arancione per gli incendi Nelle aree forestali è vietato accendere fuochi o utilizzare strumenti in grado di produrre fiamme, scintille o braci. Vietati anche gli abbruciamenti di residui vegetali e stoppie.

Caldo fino a 40 gradi almeno fino all'8-10 agosto, in E-R scatta il codice arancione per gli incendi.

Il caldo non concede tregua e nei prossimi giorni interesserà soprattutto il Centro-Nord, con temperature che potranno raggiungere i 40 gradi. La quarta ondata di caldo africano dovrebbe durare almeno fino all’8-10 agosto, quando è previsto l’arrivo di temporali.

Il successivo calo delle temperature, stimato in un paio di gradi, sarà però accompagnato da un aumento dell’afa. Secondo gli esperti l’estate 2026 sarebbe ormai destinata a battere la famigerata Estate del 2003 per calore totale. Più fresco il Sud, dove l’azione dell’anticiclone africano sarà meno intensa e le coste potranno beneficiare delle brezze.

Il picco è atteso al Centro-Nord, con 37-40 gradi a Firenze, 38-39 a Bologna e valori compresi tra 35 e 38 gradi a Milano e Roma. Torino e Rimini oscilleranno tra 34 e 37 gradi.

Il calore accumulato potrà favorire forti temporali pomeridiani sulle Alpi e sugli Appennini.

Tra sabato 1 e lunedì 3 agosto prevarranno comunque sole e temperature elevate, con rovesci soprattutto nelle aree montane.

In Emilia-Romagna, da lunedì 3 fino a domenica 9 agosto, sarà attiva la fase di preallarme, con codice arancione, per il rischio di incendi boschivi nelle aree di pianura, collina e costa. Il crinale appenninico resterà invece in codice giallo. Il provvedimento è stato emanato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile d'intesa con la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, il Comando regione Carabinieri forestale e Arpae Emilia-Romagna.

Le previsioni indicano temperature diffuse fino a 38 gradi, con punte vicine ai 40 e precipitazioni pressoché assenti. Caldo e siccità aumenteranno lo stress idrico della vegetazione e la suscettibilità agli incendi, con livelli molto elevati o estremi nelle pianure centro-occidentali e in alcune aree della Romagna. Nell’ultima settimana sono stati registrati circa venti incendi di vegetazione, soprattutto nelle province di Bologna, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Nelle aree forestali è vietato accendere fuochi o utilizzare strumenti in grado di produrre fiamme, scintille o braci. Vietati anche gli abbruciamenti di residui vegetali e stoppie. Le sanzioni amministrative possono arrivare fino a 10mila euro.

La Protezione civile invita la cittadinanza alla massima prudenza e a segnalare eventuali focolai o comportamenti a rischio al 112, Numero Unico di Emergenza.

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