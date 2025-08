Caldo, nelle palestre di San Marino e Rimini si regala acqua gratis ai clienti

C'è chi stacca cercando refrigerio al mare, e chi continua a fare attività fisica accettando la sfida imposta dalle alte temperature di questa estate. In alcune palestre di San Marino però la ventilazione naturale aiuta a combattere il caldo e grazie ad alcuni accorgimenti è facile ricordarsi di bere. "L'allenamento qui è sostenibile perché abbiamo posizionato due ventilatori per far circolare l'aria - ha detto l'istruttore Lorenzo Bollini - ed essendo una zona arieggiata il caldo è sostenibile. Inoltre c'è una colonnina d'acqua dove i clienti possono riempire le loro borracce. In questo modo risulta possibile allenarsi in tranquillità"

Fondamentale per un buon allenamento, soprattutto nei mesi estivi, è seguire una dieta ricca di frutta e verdura e idratarsi durante tutta la giornata, non solo in palestra. E per non stancarsi troppo gli esperti consigliano di allenarsi al mattino presto o nel tardo pomeriggio. "Consigliamo l'abbigliamento tecnico e traspirante. È importante assumere integratori di sali minerali - ricorda Bollini - non evitare troppo il sale negli alimenti, perché consente di rimpiazzare tutto quello che si suda durante l'allenamento".

Anche a Rimini il caldo si combatte con acqua gratis e allenamenti nelle ore più fresche. In alcune palestre si regalano bottiglie di acqua e la sala apre alle 6 del mattino e chiude a mezzanotte, quando le temperature si abbassano. Così, tra una nuotata al mare e una passeggiata in spiaggia, si può continuare ad allenarsi senza rimandare la palestra a settembre.