Caldo, nuova impennata: Arpae lancia l'allerta per domani. Oltre 38 gradi in Emilia-Romagna

Nuova impennata delle temperature in Emilia-Romagna. Per la giornata di domani - mercoledì 8 luglio -, Arpae ha emesso un'allerta gialla per il caldo valida dalla mezzanotte dell'8 luglio per 24 ore, prevedendo valori massimi superiori ai 38 gradi in gran parte della pianura regionale, con l'esclusione dei settori costieri, con diffuse condizioni di disagio bioclimatico nelle zone di pianura.
Le autorità raccomandano di limitare le attività all'aperto nelle ore più calde della giornata, mantenersi adeguatamente idratati e prestare particolare attenzione alle persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.
Sul Titano, intanto, prorogata la fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi, a partire da ieri fino al 12 luglio. La Protezione Civile sammarinese su facebook ricorda che è richiesta la massima cautela ai cittadini, i quali dovranno munirsi dell'autorizzazione per abbruciacchiamenti di esclusivo materiale vegetale, rilasciata dalla Polizia Civile, Sezione Antincendio. Per ottenerla è necessario inviare una richiesta formale all'indirizzo e-mail fuochi@poliziacivile.sm, indicando in modo completo:
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