Caldo record, da mercoledì ad oggi il picco.

Da mercoledì ad oggi il picco dell'anticiclone africano che è tornato a riguardare l'Italia e ad avvolgere diverse regioni compresa l'Emilia Romagna. L'ondata di caldo ha riguardato anche San Marino, con temperature superiori alla media e garbino "incandescente". Fino al 18 luglio la Protezione Civile ha attivato la fase di preallarme per rischio di incendi boschivi, proclamato anche lo stato di emergenza idrica in Repubblica, sotto media pluviometrica da 6 mesi. Si sono registrati in Repubblica alcuni casi di malore dovuti a disidratazione, con intervento di ambulanza. Uno di questi ha riguardato anche un dipendente della San Marino RTV, nella cui struttura l'obsoleto condizionatore ha smesso di funzionare.

