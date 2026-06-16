Caldo record in arrivo, Arpae lancia l'allerta: punte fino a 40 gradi nel fine settimana

Anche l'Emilia-Romagna sarà coinvolta da quella che Arpae definisce la seconda ondata di calore dell'anno dopo quella di maggio, favorita dal rafforzamento dell'alta pressione subtropicale.

La stabilità atmosferica e il cielo sereno determineranno un progressivo aumento delle temperature: da domani almeno fino al 24 giugno i valori massimi resteranno ampiamente sopra i 35 gradi nelle pianure e nei fondovalle della regione, con punte che nel fine settimana potrebbero sfiorare i 40 gradi.

Si tratta di un'ondata di calore particolarmente intensa e duratura, destinata a favorire l'accumulo di calore negli edifici, soprattutto nelle aree urbane più densamente abitate.

Un fenomeno che non rappresenta una novità per l'Emilia-Romagna. Proprio nel 2025 giugno è stato il secondo mese più caldo dal 1961, con temperature che tra il 23 giugno e il 4 luglio raggiunsero i 38 gradi a Bologna e sei giornate caratterizzate da forte disagio bioclimatico. Un record che, secondo le previsioni, potrebbe essere superato nei prossimi giorni.

Il quadro conferma una tendenza ormai consolidata: dall'inizio degli anni Duemila le ondate di calore sono aumentate in modo significativo. A Bologna, ad esempio, le giornate classificate con disagio bioclimatico sono raddoppiate dal 2006 a oggi, passando da una media di cinque a dieci ogni estate.

Per giovedì 19 giugno - secondo Arpae - sono previste condizioni di disagio bioclimatico nella maggior parte delle aree di pianura e nei principali centri urbani della regione.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle persone più fragili, come anziani, bambini, persone affette da patologie e lavoratori esposti all'aperto.

Le raccomandazioni restano quelle consuete:

bere molta acqua,

evitare alcolici,

consumare frutta e verdura,

limitare le uscite nelle ore più calde della giornata,

non lasciare mai persone o animali in auto parcheggiate al sole,

fare docce tiepide

trascorrere il più possibile il tempo in ambienti climatizzati

Stare il più possibile con altre persone.















