Caldo record in Europa: l'afa non darà tregua almeno fino a fine giugno. Bollino Rosso in E-R

L'ondata di caldo intenso che sta avvolgendo l'Europa centro-occidentale non darà tregua almeno fino alla conclusione di giugno. Nel nostro Paese, il picco della calura colpirà duramente le alte temperature si concentreranno soprattutto sulle pianure del Nord e su tutte le regioni tirreniche. La settimana si apre con almeno tre giornate da bollino rosso per il disagio bioclimatico in Emilia-Romagna.

Il bollettino dell'Arpae, basato sull'indice di Thom, indica che per oggi, domani e dopodomani sarà un disagio "forte" in tutta l'area di pianura, ma non solo. Bollino rosso anche nei centri urbani di Ravenna e Forlì (per oggi). Bollino arancione domani e dopodomani anche a Rimini città.

Anche il riposo notturno sarà fortemente compromesso con le minime che resteranno sopra i 24-25 gradi, impedendo al corpo di raffreddarsi naturalmente e peggiorando la qualità del sonno.

Oltre i confini nazionali, Francia e Germania saranno l'epicentro dell'afa con picchi di 40 gradi, mentre persino Londra sfiorerà i 35 gradi.

Questa situazione eccezionale, che minaccia i record storici del 2003, è causata da una massa d'aria subtropicale d'aria già in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genera temperature estremamente anomale (fino a 15°C in più rispetto alle medie del periodo in Francia e Germania).

