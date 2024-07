AFA Caldo: siamo entrati nel weekend infuocato, ecco i consigli dei medici A San Marino picco di 34 gradi sabato 13 luglio. Preoccupazione per i soggetti più fragili: dall'Iss decalogo per affrontare l'afa

Ci siamo: il caldo africano è arrivato e la penisola italiana è già alle prese con temperature da record, in alcune zone oltre i 40 gradi. Da una parte l'estate nel pieno, con sole e cielo sereno; dall'altra la preoccupazione per le persone più fragili.

San Marino non fa eccezione: i bollettini prevedono sole fino a tutta la prossima settimana. Il picco di temperatura per questo weekend sul Titano si raggiungerà sabato, con 34 gradi. Allerta ancora maggiore in pianura, nel Riminese. Ieri in spiaggia, in Riviera, due anziani sono morti in seguito a malori. A Misano blackout per il sovraccarico dovuto all'uso dei condizionatori. E in Toscana si è addirittura arrivati un'ordinanza per lo stop al lavoro nei campi nelle ore centrali della giornata.

Preziosi i consigli di medici ed esperti per affrontare le giornate afose: dall'Iss un decalogo con consigli pratici. Per evitare il colpo di calore, è bene "mantenersi idratati, con 1 litro e mezzo-2 litri di acqua al giorno", spiega Andrea Gualtieri, direttore Uoc Sanità Pubblica Iss, evitando alcolici e caffè. Meglio non uscire, poi, dalle 11 alle 17 e rimanere in casa tenendo i locali areati, se possibile evitando l'aria condizionata. Se la si usa, occhio agli sbalzi di temperatura: deve essere impostata sui 25-27 gradi. E' importante, poi, afferma Gualtieri, evitare di fare sport all'aperto nelle ore più calde.

E per i nostri amici animali? "Lasciare loro sempre dell'acqua - spiega - e avere massima attenzione: evitare le passeggiate nelle ore più calde, non lasciarli incustoditi in auto, anche solo per pochissimo tempo. E ventilare adeguatamente la casa".

Nel servizio l'intervista ad Andrea Gualtieri (direttore Uoc Sanità Pubblica Iss)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: