Caldo torrido: aria più fresca (e forse pioggia) da martedì 17 agosto.

I meteorologi sembrano concordi: il caldo intenso di questo periodo potrebbe avere uno stop dai primi giorni della prossima settimana. Da martedì 17 agosto, infatti, in quota arriverà aria più fresca, proveniente da nord, che farà diminuire le temperature, soprattutto dal giorno successivo. Non si escludono temporali e rovesci che, viste le temperature registrate in agosto, sarebbero sicuramente ben accetti dalla maggior parte della popolazione. Per gli esperti si tratterebbe in ogni caso di una instabilità di breve durata. Nel mentre le temperature, in Emilia-Romagna, saranno in ulteriore lieve aumento con minime tra 24 e 26 gradi nelle città, ma con valori inferiori al di fuori dei centri urbani; massime comprese tra i 31/32 gradi della costa e i 36/38 gradi della pianura interna.

