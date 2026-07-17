PREVISIONI METEO Caldo, tregua in vista: temperature in calo dalla prossima settimana. Domani allerta gialla per temporali L'anticiclone inizierà a cedere dal 20 luglio. Nel frattempo ancora temperature elevate ma dalla mezzanotte di oggi è allerta gialla per temporali su tutta la regione. Nel pomeriggio di domani possibili fenomeni brevi ma intensi anche sul Titano

Caldo, tregua in vista: temperature in calo dalla prossima settimana. Domani allerta gialla per temporali.

Dopo settimane di caldo intenso, si intravede una tregua anche per la Romagna. I principali modelli meteorologici confermano infatti un indebolimento dell'anticiclone africano a partire dall'inizio della prossima settimana, con l'arrivo di correnti più fresche da nord che favoriranno un graduale calo delle temperature.

Secondo gli esperti, il cambiamento avverrà in due fasi: un primo passaggio tra lunedì e martedì, con un lieve abbassamento delle temperature e qualche precipitazione sparsa, seguito da un secondo impulso a metà settimana, quando un fronte più organizzato potrebbe portare nuovi temporali.

La fase più fresca dovrebbe protrarsi anche per 7-8 giorni, consentendo finalmente di respirare dopo un lungo periodo con valori ben superiori alla media climatica. Le temperature resteranno comunque estive, ma decisamente più sopportabili, con la possibilità di rinfrescare anche le abitazioni durante le ore notturne.

Nel frattempo, la giornata di oggi resta caratterizzata da caldo afoso e alti tassi di umidità. In Romagna i valori più elevati potranno sfiorare i 39 gradi nelle vallate, mentre sabato il caldo continuerà a farsi sentire meno umidità ma picchi più elevati in pianura, prima del cambio di scenario previsto dal 20 luglio. Secondo le ultime proiezioni, la maggiore instabilità favorirà anche il ritorno di temporali, soprattutto al Nord e lungo l'Adriatico.

A questo proposito Arpae Emilia-Romagna ha diramato una allerta gialla valida da questa sera a mezzanotte, per tutta la giornata di domani, data la possibilità di temporali anche di forte intensità che potranno interessare l'intera regione, più probabili sulle zone di pianura, con possibili effetti e danni associati. Non si escludono temporanei e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sul reticolo minore e localizzati allagamenti in ambito urbano. Inoltre le temperature massime potranno raggiungere valori fino a 36°/37°C in pianura con condizioni di diffuso disagio bioclimatico.

La Protezione Civile sammarinese ha precisato che sul Titano è previsto per domani cielo sereno o poco nuvoloso, confermando soprattutto al mattino temperature elevate e tassi di umidità abbastanza alti con un certo disagio bioclimatico da calore. Proprio in tale contesto umido e caldo, infiltrazioni instabili e fresche in quota potrebbero favorire fra metà giornata e pomeriggio lo sviluppo repentino di annuvolamenti con possibilità di temporali, brevi, ma potenzialmente intensi.

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