SOLIDARIETÀ Calendario CARISP: destinati i fondi alla Fondazione della Reggenza per i bisognosi La Reggenza, a sua volta, indirizzerà questo sostegno in favore di chi si trova in difficoltà tramite una sinergia con la Caritas di San Marino.

Un gesto di solidarietà e vicinanza a chi, anche in un periodo di festa, si trova a dover affrontare problemi economici. Il Segretario di Stato per gli Interni Andrea Belluzzi introduce così ai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli l'iniziativa benefica di Cassa di Risparmio: destinare i soldi, 15.000 euro, che sarebbero stati utilizzati per la realizzazione del tradizionale calendario, in favore del Fondo di solidarietà della Reggenza.

Il Fondo nasce proprio per sostenere le persone in difficoltà che si rivolgono ai Capi di Stato chiedendo aiuto: “Uno strumento – sottolinea Belluzzi – dal grande valore etico, che sottolinea ancora una volta le radici profonde che la Cassa di Risparmio ha con la società sammarinese”.

La Reggenza, a sua volta, indirizzerà questo sostegno in favore dei più bisognosi tramite la Caritas di San Marino: “Riteniamo che questo atto di trasformare un oggetto effimero in un aiuto concreto e duraturo – sottolineano i Capi di Stato – racchiuda un messaggio potente legato al vero valore del dono”. “Questa collaborazione con la Reggenza, che ringraziamo – evidenzia Giovanni Ceccoli, referente Caritas San Marino – ci permette di prendere a carico le persone in difficoltà in maniera più completa. Un primo segnale positivo verso una sinergia duratura”.

Nel servizio le interviste ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Interni) e Carloalberto Giusti (Presidente CDA Cassa di Risparmio)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: