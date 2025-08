Calici Santarcangelo, presentato il programma dello storico evento enogastronomico

Nel servizio le interviste di Filippo Sacchetti (sindaco di Santarcangelo) e Matteo Ciacci (Segretario di Stato Territorio)

Tutto pronto per "Calici Santarcangelo" l'evento enogastronomico che quest'anno giunge alla 27esima edizione. Oltre trenta cantine di vino, cucina tipica romagnola, ma anche tanta musica anni Sessanta e Settanta, dal Reggae al Pop Rock fino al punk. “Dalla Vigna al cuore” è il titolo dell'edizione di quest'anno presentata alla Tenuta la Lepre. Si comincerà con Calici week dal 4 al 7 agosto per poi entrare nel vivo dell'evento venerdì 8 e sabato 9 agosto. "Si parte dal vino, uno dei migliori prodotti di questo territorio che può essere non solo prodotto, ma anche portato sulle nostre tavole", ha detto il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti. "Dalla terra alla vigna, dalla vigna al cuore che è il motto di quest'anno che unisce Santarcangelo e San Marino in un nuovo rapporto che guarda al futuro".

Anche quest'anno San Marino sarà presente all'evento con la sua Cantina. Obiettivo valorizzare i prodotti locali enogastronomici. "Abbiamo presenziato alla conferenza stampa di Calici di Santarcangelo - ha detto il Segretario di Stato Territorio Matteo Ciacci - un evento storico dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa con il Comune di Santarcangelo. Il nostro rapporto è sempre più solido grazie a varie iniziative".

