Calo delle nascite: i Capitani di Castello incontrano il Segretario Podeschi per discutere di futuro della scuola

La consulta dei Capitani di Castello discute del futuro delle scuole elementari, con il calo demografico in atto. I Capitani hanno incontrato il segretario di Stato all'Istruzione, Marco Podeschi, che ha confermato l'impegno politico del Governo di garantire almeno un plesso scolastico con elementari e infanzia in ogni castello, come per legge. Ma il problema del calo della natalità resta, come è stato spiegato durante l'incontro. Negli ultimi anni si è passati dai circa 300 nati all'anno agli attuali 200. In base alle previsioni, le difficoltà maggiori nella formazione delle classi si avranno prossimamente soprattutto nel castello di Città e ad Acquaviva. Si sta quindi ragionando su nuovi modelli didattici, anche per rendere più stimolante l'insegnamento ai bimbi nelle aule meno numerose. Nessun problema per l'occupazione, dice Podeschi, viste le difficoltà a reperire insegnanti dalle graduatorie per le elementari.